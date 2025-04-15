За кражу журавля с кладбища омич может сесть в тюрьму на пять лет

На допросе задержанный объяснил, что птицу украл спонтанно, когда шёл сдавать металлолом, срезав путь через кладбище. Потерпевшая вспомнила, что мужчина ранее подходил к могиле и интересовался, из чего сделан журавль и сколько это стоит. Птицу вернули владельцу, а любителю металла грозит до пяти лет тюрьмы.