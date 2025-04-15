Пьяный мужчина напал с ножом на 11-летнего ребёнка в Челябинске

Всё произошло вечером 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярёва. Сообщается, что у подозреваемого «из хулиганских побуждений возник умысел на убийство ранее не знакомого 11-летнего мальчика». Мужчина несколько раз ударил школьника ножом в туловище. Довести задуманное до конца у злоумышленника не вышло — ему помешал очевидец.