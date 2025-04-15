Пьяный мужчина напал с ножом на 11-летнего ребёнка в Челябинске

Пьяный мужчина с ножом набросился на 11-летнего ребёнка в Металлургическом районе Челябинска. Злоумышленник нанёс мальчику несколько ударов. Нападавший задержан, сообщили в СУ СКР по региону.
Всё произошло вечером 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярёва. Сообщается, что у подозреваемого «из хулиганских побуждений возник умысел на убийство ранее не знакомого 11-летнего мальчика». Мужчина несколько раз ударил школьника ножом в туловище. Довести задуманное до конца у злоумышленника не вышло — ему помешал очевидец.
В отношении 36-летнего челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений). Известно, что мужчина ранее уже был судим. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз.