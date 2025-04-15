Новосибирец обвиняется в покушении на теракт под Белгородом

Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова, обвиняемого в подготовке террористического акта, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, обвиняемый по указанию неустановленных лиц прибыл в Белгородскую область, где извлёк из тайника самодельное взрывное устройство и попытался привести его в действие рядом со зданием полиции в городе Строитель. Преступление было предотвращено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а взрывное устройство обезврежено.
«Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. “а”, “в” ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства.
Дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.