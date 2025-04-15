Новосибирец обвиняется в покушении на теракт под Белгородом

По данным следствия, обвиняемый по указанию неустановленных лиц прибыл в Белгородскую область, где извлёк из тайника самодельное взрывное устройство и попытался привести его в действие рядом со зданием полиции в городе Строитель. Преступление было предотвращено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а взрывное устройство обезврежено.