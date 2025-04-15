Участникам атаки на «Крокус» указали после теракта следовать на Украину

По данным, предоставленным ТАСС адвокатом Олегом Власовым, обвиняемые в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» получили указание от своих кураторов немедленно покинуть территорию России и направиться на Украину сразу после атаки.
Как пояснил защитник одного из фигурантов дела, Далерджона Мирзоева, организаторы не раскрывали нападавшим свои долгосрочные планы.
По словам Власова, исполнители получали инструкции исключительно поэтапно, не зная, что будет дальше. Им не обещали ни гражданства, ни перемещения в третьи страны — требовалось лишь выполнение текущего распоряжения о выезде на украинскую территорию.
Ранее обвиняемые в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были признаны вменяемыми по итогам проведённой психолого-психиатрической экспертизы.
Напомним, террористическая атака в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года в Красногорске. Злоумышленники ворвались в здание с автоматическим оружием, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в зрительном зале. В результате трагедии погибли 145 человек.