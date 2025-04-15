Из-за пожаров Новосибирск окутала дымка

По данным МЧС России по Новосибирской области, за последние сутки в регионе зафиксировано 146 пожаров, из которых 134 случая связаны с горением мусора и сухой травы.
В Новосибирске местные жители отмечают дымку, которая появилась в городе после выходных. Уточним, что запах гари и дым возник из-за лесных пожаров, которые начали разгораться из-за поджогов сухой травы и не только.
По словам горожан, особенно сильно запах ощущался в утренние часы в центральных районах города. Новосибирцы пишут в социальных сетях, что невозможно открыть окна, так как запах гари начинает поступать в квартиры.
По данным спасателей, за предыдущие сутки в области зарегистрировали почти 150 возгораний. Более 130 случая связаны с горением мусора и сухой травы.