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Из-за пожаров Новосибирск окутала дымка

По данным МЧС России по Новосибирской области, за последние сутки в регионе зафиксировано 146 пожаров, из которых 134 случая связаны с горением мусора и сухой травы.

По данным МЧС России по Новосибирской области, за последние сутки в регионе зафиксировано 146 пожаров, из которых 134 случая связаны с горением мусора и сухой травы.

В Новосибирске местные жители отмечают дымку, которая появилась в городе после выходных. Уточним, что запах гари и дым возник из-за лесных пожаров, которые начали разгораться из-за поджогов сухой травы и не только.

По словам горожан, особенно сильно запах ощущался в утренние часы в центральных районах города. Новосибирцы пишут в социальных сетях, что невозможно открыть окна, так как запах гари начинает поступать в квартиры.

По данным спасателей, за предыдущие сутки в области зарегистрировали почти 150 возгораний. Более 130 случая связаны с горением мусора и сухой травы.