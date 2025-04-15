Шесть грузовиков сгорели на парковке в Уфе. Фото, видео

Шесть грузовиков загорелись друг за другом.
Шесть грузовиков сгорели ночью 15 апреля на парковке в Уфе. Среди людей пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.
Инцидент произошел в селе Федоровка в Калининском районе столицы Башкирии. «На открытой автостоянке загорелись шесть кабин грузовых автомобилей “Шакман”. Машины стояли вплотную друг к другу», — сообщает telegram-канал «МЧС Башкортостан». Уточняется, что кабины вспыхивали одна за другой..
С огнем боролись 11 пожарных и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.