Шесть грузовиков сгорели на парковке в Уфе. Фото, видео

Инцидент произошел в селе Федоровка в Калининском районе столицы Башкирии. «На открытой автостоянке загорелись шесть кабин грузовых автомобилей “Шакман”. Машины стояли вплотную друг к другу», — сообщает telegram-канал «МЧС Башкортостан». Уточняется, что кабины вспыхивали одна за другой..