Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть грузовиков сгорели на парковке в Уфе. Фото, видео

Шесть грузовиков сгорели ночью 15 апреля на парковке в Уфе. Среди людей пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.

Шесть грузовиков загорелись друг за другом.

Шесть грузовиков сгорели ночью 15 апреля на парковке в Уфе. Среди людей пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.

Инцидент произошел в селе Федоровка в Калининском районе столицы Башкирии. «На открытой автостоянке загорелись шесть кабин грузовых автомобилей “Шакман”. Машины стояли вплотную друг к другу», — сообщает telegram-канал «МЧС Башкортостан». Уточняется, что кабины вспыхивали одна за другой..

С огнем боролись 11 пожарных и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.