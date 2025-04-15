Почти полтора миллиона потеряла прикамская пенсионерка, доверившись незнакомцам

Женщина объяснила, что ей поступило сообщение в мессенджере от неизвестной с информацией о том, что с нею до выхода на пенсию был заключен фиктивный трудовой договор, в результате чего неверно начислялись выплаты. Затем собеседницу сменил неизвестный мужчина. В переписке он убедил пенсионерку, что ее деньги в опасности. Потом к беседе подключилась якобы сотрудница Федеральной службы по финансовому мониторингу. Чтобы спасти сбережения, жительнице Кудымкара рекомендовали обналичить все свои средства и перевести их через банкоматы на счета, указанные мошенниками.