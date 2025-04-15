Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти полтора миллиона потеряла прикамская пенсионерка, доверившись незнакомцам

В дежурную часть полиции в Кудымкаре обратилась 68-летняя местная жительница.

Источник: Freepik

Она сообщила, что перевела мошенникам 1 миллион 435 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина объяснила, что ей поступило сообщение в мессенджере от неизвестной с информацией о том, что с нею до выхода на пенсию был заключен фиктивный трудовой договор, в результате чего неверно начислялись выплаты. Затем собеседницу сменил неизвестный мужчина. В переписке он убедил пенсионерку, что ее деньги в опасности. Потом к беседе подключилась якобы сотрудница Федеральной службы по финансовому мониторингу. Чтобы спасти сбережения, жительнице Кудымкара рекомендовали обналичить все свои средства и перевести их через банкоматы на счета, указанные мошенниками.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.