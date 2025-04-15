В Челябинской области Lada Priora опрокинула внедорожник Toyota, пострадали двое

Сотрудники Госавтоинспекции Миасса устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В районе дома 67 по улице Уральская 18-летний водитель Lada Priora при проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной не уступил дорогу и совершил столкновение с Toyota Land Cruise. Иномаркой управлял мужчина 1986 года рождения.
В результате пострадали водитель Toyota и пассажирка 1989 года рождения. С телесными повреждениями их экстренно госпитализировали.
Уточняется, что виновник ДТП не имел права на управление транспортными средствами. На него составил протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, санкция — штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.