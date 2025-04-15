В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на дачу взятки

Взятка предназначалась должностному лицу — УУП ОП № 1 УМВД России по Екатеринбурга, за незаконное бездействие. Сафаров рассчитывал, что сотрудник полиции за вознаграждение в 11 тысяч рублей проигнорирует нарушение гражданкой Таджикистана миграционного законодательства РФ, не привлекая ее к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.10, частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Однако полицейский от взятки отказался и доложил о преступлении сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу.