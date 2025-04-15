В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на дачу взятки

Обвинительный приговор в отношении господина Сухроба Сафарова вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области». Приговор по делу Мужчина признан виновным в покушении на дачу взятки.
Суд установил, что виновный совершил преступления, предусмотренное частью 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ. Он попытался дать взятку должностному лицу, причем сделал это лично и за совершение заведомо незаконного бездействия.
Взятка предназначалась должностному лицу — УУП ОП № 1 УМВД России по Екатеринбурга, за незаконное бездействие. Сафаров рассчитывал, что сотрудник полиции за вознаграждение в 11 тысяч рублей проигнорирует нарушение гражданкой Таджикистана миграционного законодательства РФ, не привлекая ее к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.10, частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Однако полицейский от взятки отказался и доложил о преступлении сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу.
Суд признал Сафарова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как ранее сообщалось, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновным иностранного гражданина 1998 года рождения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).
В суде было установлено, что 13 июля 2024 года злоумышленник решил убить свою бывшую супругу из-за ревности. По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александра Шульги, в доме на улице Челюскинцев он несколько раз ударил женщину ножом. Пострадавшая скончалась на месте преступления.