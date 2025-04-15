На стоянке в селе Федоровке сгорели дотла шесть грузовиков

Сегодня ночью, 15 апреля, под Уфой в селе Федоровка произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорели шесть грузовых автомобилей Shacman. По данным МЧС республики, машины стояли вплотную друг к другу на открытой стоянке, они загорелись одна за другой.