На стоянке в селе Федоровке сгорели дотла шесть грузовиков

Сегодня ночью, 15 апреля, под Уфой в селе Федоровка произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорели шесть грузовых автомобилей Shacman. По данным МЧС республики, машины стояли вплотную друг к другу на открытой стоянке, они загорелись одна за другой.
На место ЧП были направлены 11 огнеборцев с четырьмя единицами спецтехники. Им удалось локализовать возгорание на площади 13 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС, которые устанавливают причину происшествия.
По оперативным данным экстренной службы, за прошедшие сутки в республике огнеборцы ликвидировали 16 пожаров, на водных объектах чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, а спасатели лишь один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.
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