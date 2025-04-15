Курские власти показали последствия ударов ВСУ по городу. Фото

После ударов ВСУ в жилых домах выбиты окна.
Украинская армия в ночь на 15 апреля нанесла удары дронами-камикадзе типа PD-2 и «Лютый» по жилом домам в Курской области. Так, в доме на улице Орловская выбиты окна, поврежден фасад, а также произошел пожар — огонь охватил пять этажей. Пострадали и 11 автомобилей, находившиеся рядом с атакованными зданиями.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, квартиры охватил пожар, есть пострадавшие: видео.
Правительство Курской области в своем telegram-канале привело фото последствий атаки ВСУ на жилой дом на улице Орловской. Кроме того, удар дронами пришелся и на многоквартирный дом на улице Заводской, а также на улице Веспремской. В первом пожаром были повреждены восьмой и девятый этажи, но сотрудники МЧС локализовали его. Во втором доме возгорание произошло на одном этаже, сейчас на территории работают спецслужбы. Жители пострадавших домов эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
Кроме того, оперативники сообщили, что в результате ударов погибла 85-летняя женщина. Пострадавших — девять человек, у них черепно-мозговые травмы, ожоги и осколочные ранения. Медики оказывают им помощь. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал расследование.
В доме на улице Орловской после удара ВСУ произошел пожар telegram-канал правительства Курской области t.me/kurskadm/85926 В квартирах были выбиты окна telegram-канал правительства Курской области t.me/kurskadm/85926Пострадали также и автомобили, находившиеся рядом с домом telegram-канал правительства Курской области t.me/kurskadm/85926