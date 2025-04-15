Курские власти показали последствия ударов ВСУ по городу. Фото

Правительство Курской области в своем telegram-канале привело фото последствий атаки ВСУ на жилой дом на улице Орловской. Кроме того, удар дронами пришелся и на многоквартирный дом на улице Заводской, а также на улице Веспремской. В первом пожаром были повреждены восьмой и девятый этажи, но сотрудники МЧС локализовали его. Во втором доме возгорание произошло на одном этаже, сейчас на территории работают спецслужбы. Жители пострадавших домов эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения (ПВР).