На Турцию обрушились сильнейшие заморозки: сколько они продлятся, есть ли угроза отдыху в майские праздники

«У нас после изменений погоды на позапрошлой неделе, кажется, вряд ли кого-то испугают заморозки, потому что это уже предвестник лета. На самом деле, в Турции такая же история, как у нас: “Зима недаром злится, прошла ее пора…” Поэт как раз об этом писал», — заявил Артюнов в беседе с 360.ru. Он также добавил, что альтернативы недорогому летнему отдыху с прямыми перелетами, кроме Турции, нет.