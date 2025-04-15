В Самаре самокатчик упал в 7-метровую коммунальную яму и застрял

Мужчина не получил серьезных травм, но не смог сам выбраться из ямы — он застрял между стенкой и деревянным трапом. На помощь ему выехали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения и лестницы самокатчика подняли из ямы и передали приехавшим на место сотрудникам скорой.