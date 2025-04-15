В Самаре самокатчик упал в 7-метровую коммунальную яму и застрял

В Самаре мужчина на электросамокате попал в неприятную ситуацию. Вечером 14 апреля он ехал по Заводскому шоссе, но возле дома № 29 не справился с управлением и врезался в ограждение, которое установили вокруг коммунальной ямы. О подробностях инцидента рассказали в ПСС Самарской области.
— Самокатчик пробил ограждение и упал в яму глубиной около семи метров, — следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Мужчина не получил серьезных травм, но не смог сам выбраться из ямы — он застрял между стенкой и деревянным трапом. На помощь ему выехали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения и лестницы самокатчика подняли из ямы и передали приехавшим на место сотрудникам скорой.