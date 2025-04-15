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От ударов ВСУ за неделю погибли 19 мирных жителей, в том числе двое детей

За прошедшую неделю от ударов ВСУ погибли 19 мирных жителей России, в том числе двое детей. 85 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

ВСУ продолжают бить по мирным жителям (фото из архива).

За прошедшую неделю от ударов ВСУ погибли 19 мирных жителей России, в том числе двое детей. 85 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«От обстрелов нацистов пострадали … 85 человек, в том числе восемь детей. Девятнадцать человек погибли, из них двое — дети», — сообщил Мирошник ТАСС. По его словам, самому младшему раненому ребенку едва исполнилось полгода. Самое большое количество пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР, Белгородской и Херсонской областях.

В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали дронами Курск. В результате погибла пожилая женщина. В трех многоквартирных домах возникли пожары.