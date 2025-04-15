От ударов ВСУ за неделю погибли 19 мирных жителей, в том числе двое детей

«От обстрелов нацистов пострадали … 85 человек, в том числе восемь детей. Девятнадцать человек погибли, из них двое — дети», — сообщил Мирошник ТАСС. По его словам, самому младшему раненому ребенку едва исполнилось полгода. Самое большое количество пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР, Белгородской и Херсонской областях.