Publico: Каллас пришлось отказаться от создания фонда для Украины

Отмечается, что в скором времени пройдет заседание Совета по иностранным делам, будет обсуждаться вопрос солидарности стран-членов Евросоюза в отношении Украины. Некоторые государства, включая Нидерланды, выразили обеспокоенность по поводу недостаточной солидарности со стороны некоторых партнеров по ЕС. Ожидается, что это будет одной из ключевых тем дискуссии на заседании. От самого же заседания не ожидается итогового принятия важных решений.