Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Первоуральске

Смертельная авария случилась накануне в Первоуральске на улице Береговая. В районе дома № 1 на мужчину-пешехода, который шел по проезжей части дороги при наличии тротуара, наехал 36-летний водитель автомобиля Renault Logan.
«Бригадой скорой медицинской помощи 47-летний мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Первоуральска, где впоследствии скончался», — рассказали в свердловской Госавтоинспекции.
Водитель прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения трезв.
По факту ДТП проводится расследование.