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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Первоуральске

47-летний мучина шел по проезжей части в темной одежде.

Смертельная авария случилась накануне в Первоуральске на улице Береговая. В районе дома № 1 на мужчину-пешехода, который шел по проезжей части дороги при наличии тротуара, наехал 36-летний водитель автомобиля Renault Logan.

«Бригадой скорой медицинской помощи 47-летний мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Первоуральска, где впоследствии скончался», — рассказали в свердловской Госавтоинспекции.

Водитель прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения трезв.

По факту ДТП проводится расследование.