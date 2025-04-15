В Челябинске мужчина несколько раз ударил ножом на 11-летнего ребенка

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства нападения ранее судимого горожанина на школьника, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.
По информации ведомства инцидент произошел вечером в минувший понедельник на улице Дегтярева.
Там мужчина 1988 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, несколько раз ударил ножом 11-летнего мальчика.
«Фигурант не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены третьим лицом», — говорится в публикации.
Сообщается о задержании подозреваемого в нападении на школьника и возбуждении по факту инцидента уголовного дела о попытке убийства из хулиганских побуждений.
Ранее стало известно о задержании в Подмосковье 14-летнего подростка за убийство школьника.