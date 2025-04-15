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В Челябинске мужчина несколько раз ударил ножом на 11-летнего ребенка

Подозреваемый в нападении на школьника задержан.
Источник: Аргументы и факты

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства нападения ранее судимого горожанина на школьника, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.

По информации ведомства инцидент произошел вечером в минувший понедельник на улице Дегтярева.

Там мужчина 1988 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, несколько раз ударил ножом 11-летнего мальчика.

«Фигурант не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены третьим лицом», — говорится в публикации.

Сообщается о задержании подозреваемого в нападении на школьника и возбуждении по факту инцидента уголовного дела о попытке убийства из хулиганских побуждений.

Ранее стало известно о задержании в Подмосковье 14-летнего подростка за убийство школьника.