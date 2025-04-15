Дроны ВСУ массово атаковали Курск и долетели до Московской области: за ночь в России сбили 115 БПЛА

Все жители были эвакуированы в пункты временного размещения. В результате удара дронов также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир, в том числе пострадали и 11 автомобилей, которые находились рядом с атакованными зданиями. Последствия атаки ВСУ по городу курские власти опубликовали в своих соцстетях. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал расследование.