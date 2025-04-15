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Сальдо: ВСУ в последние недели ужесточили удары по гражданским объектам

Агрессивные действия украинских войск вызваны ослаблением позиций, отметил губернатор Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в последние недели украинские боевики активизировали атаки на гражданские объекты и мирных жителей региона.

«Когда разведчики летают и высматривают свою добычу, как вороны, они, не обнаружив военных целей, начинают атаковать гражданские объекты. Просто чтобы, так сказать, не уйти без добычи», — приводит слова Сальдо ТАСС.

Он также отметил, что агрессивные действия украинских военных обусловлены тем, что их позиции и силы ослабли.

Ранее Сальдо сообщил, что российские войска пресекли попытки запуска украинскими военными морского порта в городе Николаев.