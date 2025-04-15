ВСУ в Угледаре убивали мирных жителей для репортажей западных СМИ

«(ВСУ — прим. URA.RU) разбили бочку. Там ребята организовали дизель, генератор поставили, воду хотя бы техническую давать людям. Люди собрались — а бочка там на тысячу литров, большая — и только немцы приехали, корреспонденты, они за угол заехали и прилет мины — раз, два. А эти быстренько развернулись и давай снимать: “Вах-вах, русские, русские все расстреляли”», — рассказал местный житель. Его слова передает РИА Новости.