Прикамца будут судить за уличный грабеж

В преступлении обвиняют ранее неоднократно судимого 48-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале в дежурную часть полиции обратился житель Кунгура. Он приехал в Верещагино в командировку и решил немного расслабиться после работы. Будучи нетрезв, он познакомился на улице с мужчиной, тот предложил продолжить распитие. Кунгуряк согласился и оплатил дальнейшее веселье.
Новый знакомый в безлюдном месте напал на щедрого командировочного. Дважды ударив его по затылку, фигурант повалил потерпевшего на землю, а затем продолжил бить по голове. Затем похитил из карманов его одежды телефон, другое имущество и скрылся. Ущерб составил чуть больше 14 тысяч рублей.
Потерпевший не смог вспомнить приметы грабителя и как передвигался по незнакомому городу.
Правоохранители, несмотря на скудную информацию, быстро установили предполагаемого виновника и задержали его. При личном досмотре у злоумышленника обнаружили сотовый телефон потерпевшего.
На время следствия фигуранта заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.