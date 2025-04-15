Прикамца будут судить за уличный грабеж

Новый знакомый в безлюдном месте напал на щедрого командировочного. Дважды ударив его по затылку, фигурант повалил потерпевшего на землю, а затем продолжил бить по голове. Затем похитил из карманов его одежды телефон, другое имущество и скрылся. Ущерб составил чуть больше 14 тысяч рублей.