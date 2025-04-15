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Прикамца будут судить за уличный грабеж

В Верещагино завершено предварительное расследование уголовного дела по признакам грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Источник: Freepik

В преступлении обвиняют ранее неоднократно судимого 48-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале в дежурную часть полиции обратился житель Кунгура. Он приехал в Верещагино в командировку и решил немного расслабиться после работы. Будучи нетрезв, он познакомился на улице с мужчиной, тот предложил продолжить распитие. Кунгуряк согласился и оплатил дальнейшее веселье.

Новый знакомый в безлюдном месте напал на щедрого командировочного. Дважды ударив его по затылку, фигурант повалил потерпевшего на землю, а затем продолжил бить по голове. Затем похитил из карманов его одежды телефон, другое имущество и скрылся. Ущерб составил чуть больше 14 тысяч рублей.

Потерпевший не смог вспомнить приметы грабителя и как передвигался по незнакомому городу.

Правоохранители, несмотря на скудную информацию, быстро установили предполагаемого виновника и задержали его. При личном досмотре у злоумышленника обнаружили сотовый телефон потерпевшего.

На время следствия фигуранта заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.