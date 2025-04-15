Силы ПВО за ночь сбили 115 БПЛА ВСУ, они пытались атаковать пять регионов России

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали на ночь 15 апреля 115 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.
Так, самой массированной атаке за ночь подверглась Курская область. Здесь российские военные сбили 109 вражеских БПЛА. Еще три дрона уничтожили над Воронежской областью, и по одному беспилотнику российские военные ликвидировали над Московской, Брянской и Орловской областями.
Ранее оперативный штаб Курской области сообщил, что ночью 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских БПЛА, погибла 85-летняя женщина. Кроме того, сообщается о девяти пострадавших с осколочными ранениями, ожогами и ЧМТ.
Под удар попали многоэтажки, частные дома, а также гараж скорой помощи, где повреждения получили 11 автомобилей неотложки.
Сутками ранее жители столицы Курской области услышали серию взрывов. Позже в оперативном штабе региона рассказали, что в Курской области работала система ПВО. Также в 02.42. по всей Курской области объявлялась ракетная опасность.