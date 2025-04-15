Силы ПВО за ночь сбили 115 БПЛА ВСУ, они пытались атаковать пять регионов России

Так, самой массированной атаке за ночь подверглась Курская область. Здесь российские военные сбили 109 вражеских БПЛА. Еще три дрона уничтожили над Воронежской областью, и по одному беспилотнику российские военные ликвидировали над Московской, Брянской и Орловской областями.