Как в Воронеже раскрыли жестокое убийство милиционеров

Следователь, давший обет, сдержал свое слово. Он сбрил свою бороду, когда Зайцев признался в убийствах. Хладнокровный преступник ни о чем не жалел — убийство милиционеров было для него способом заявить о себе. Местные криминальные сообщества принялись приглашать его, но становиться наемником Игорь не собирался. Взрослый мужчина с детства ненавидел милиционеров. 14 лет назад один из них решил проучить Игорька за драку со своей сестрой. Он вывез мальчика в лес, привязал его к дереву и ушел. А вернушись, обнаружил всклокоченного и злого мальчонку, который, несмотря на сломанную ногу, отказался принять помощь. Свою обиду Игорек не забыл, выашивая план мести долгие годы.