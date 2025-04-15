Как в Воронеже раскрыли жестокое убийство милиционеров

11 июля 1990 года. Воронеж содрогнулся от жестокости: убиты 24-летние патрульные, похищено оружие. Следователи вели отчаянную борьбу со временем, пытаясь предотвратить новые преступления. Один из них, охваченный жаждой справедливости, дал необычный обет: не брить бороду, пока убийцы не предстанут перед судом.
Расстреляли в упор.
90-е — эпоха перемен, время надежд и страхов. На фоне распада Советского Союза и нарастающей криминализации общества у Дома офицеров в Воронеже происходит дерзкое и жестокое преступление, всколыхнувшее весь милицейский гарнизон. Двое патрульных милиционеров расстреляны в ночной смене. Это были Юрий Кесарь и Сергей Кривов. Убийцу не остановило то, что за подобное преступление приговаривают к смертной казни.
Не просто убийство — хладнокровная расправа, за которой явно стояли не случайные хулиганы. Милиционеров расстреляли в упор, они даже не успели среагировать. С места преступления похищено табельное оружие — пистолеты Макарова.
Преступник принес в семью Кесарь двойное горе. Жена милиционера была беременна, но не смогла доносить малыша.
По стечению обстоятельств супруга второго правоохранителя тоже была в положении. Она так убивалась по погибшему мужу, что никто не верил в удачное разрешение этой беременности. Из роддома ее с новорожденным сынишкой встречала рота ППС. Они же помогли приобрести все необходимое для малыша.
Первое подозрение пало на парочку. Ведь свидетели утверждали, что после выстрелов из парка у Дома Офицеров выбежали два человека — парень и девушка в ярких лосинах. Их нашли. Оказалось, что девушка завлекала в парк неосторожных парней, а юноша обдирал несостоявшегося любовника до нитки. Проверка криминального дуэта ничего не дала.
В городе нарастает тревога. Кто совершил это чудовищное преступление? Кому понадобилось убивать представителей закона и зачем им пистолеты? Сыщики и следователи работают на износ, не спят ночами, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Атмосфера в отделении накалена до предела. Один из следователей, Михаил Сидоров, опытный и принципиальный, в порыве отчаяния дает себе обет: не брить бороду, пока убийца патрульных не будет найден и обезврежен.
Нападение на инкассаторов.
Расследование идет полным ходом, но зацепок немного. Круг подозреваемых сужается, но улик недостаточно. В этот напряженный момент поступает сообщение, которое переворачивает все с ног на голову: похищенные у убитых милиционеров пистолеты использованы при вооруженном нападении на инкассаторов.
Преступник действовал дерзко и профессионально. Становится ясно: кто-то явно готовится к более серьезным преступлениям, и убийство патрульных было лишь первым шагом.
Убийцу инкассаторов хорошо рассмотрела свидетельница. С ее помощью составили детальный фоторобот, а сама женщина заверила, что сможет узнать его.
Сыщики дали ориентировки на телевидение и в газеты. Посыпался шквал звонков, который ничего не принес.
На помощь сыщикам пришли коллеги из КГБ. Они объявили операцию «Шакал». Были проверены десятки криминальных авторитетов — те не могли не знать дерзкого стрелка.
Теперь у следствия новая задача: поймать не только убийц милиционеров, но и банду, совершившую нападение на инкассаторов. Оперативная обстановка усложняется в разы. На улицах города усиливаются патрули, проводятся рейды и облавы.
Игорек.
Стало известно, что один авторитет готовит киллера — «Рэмбо». Личность мужчины была установлена — Игорь Зайцев. Его задержали прямо в аэропорту Воронежа.
Следователь, давший обет, сдержал свое слово. Он сбрил свою бороду, когда Зайцев признался в убийствах. Хладнокровный преступник ни о чем не жалел — убийство милиционеров было для него способом заявить о себе. Местные криминальные сообщества принялись приглашать его, но становиться наемником Игорь не собирался. Взрослый мужчина с детства ненавидел милиционеров. 14 лет назад один из них решил проучить Игорька за драку со своей сестрой. Он вывез мальчика в лес, привязал его к дереву и ушел. А вернушись, обнаружил всклокоченного и злого мальчонку, который, несмотря на сломанную ногу, отказался принять помощь. Свою обиду Игорек не забыл, выашивая план мести долгие годы.
Материал подготовлен по мотивам программы «Следствие вели» (18+).