Угрожал пистолетом, угнал машину и улетел в кювет: в Арсеньеве задержали опасного пассажира такси

В полицию Арсеньева поступил сигнал о ДТП в районе улицы Таёжной. Однако, прибыв на место, правоохранители поняли, что авария произошла при весьма любопытных обстоятельствах. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой. Выяснилось, что 35-летний житель Артёма, находясь в Арсеньеве, вызвал такси — нужно было добраться до села Пухово Анучинского округа. Но когда таксист приехал, мужчины начали конфликтовать. Из-за чего именно — не сообщается. В ходе ссоры пассажир начал угрожать таксисту предметом, похожим на пистолет. Водитель испугался и вышел из машины, а пассажир в это время пересел на водительское сиденье Toyota Porte и дал по газам.
Однако уехать далеко угонщику не удалось. Он не справился с управлением и улетел в кювет на улице Таёжной. Машина перевернулась.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Предмет, похожий на пистолет, изъяли и направили на экспертизу.
В результате происшествия никто не пострадал. Проверка продолжается.