Угрожал пистолетом, угнал машину и улетел в кювет: в Арсеньеве задержали опасного пассажира такси

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой. Выяснилось, что 35-летний житель Артёма, находясь в Арсеньеве, вызвал такси — нужно было добраться до села Пухово Анучинского округа. Но когда таксист приехал, мужчины начали конфликтовать. Из-за чего именно — не сообщается. В ходе ссоры пассажир начал угрожать таксисту предметом, похожим на пистолет. Водитель испугался и вышел из машины, а пассажир в это время пересел на водительское сиденье Toyota Porte и дал по газам.