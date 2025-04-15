Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Новосибирске и уехал с места ДТП

В Новосибирске неизвестный водитель вечером 14 апреля сбил девушку на пешеходном переходе напротив дома 200 на улице Николая Островского. От удара ее отбросило на несколько метров. Но автомобилист вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшей, просто скрылся с места ДТП. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход, девушка 2004 года рождения, — сообщили в ведомстве.
Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.