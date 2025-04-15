Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Новосибирске и уехал с места ДТП

В Новосибирске неизвестный водитель вечером 14 апреля сбил девушку на пешеходном переходе напротив дома 200 на улице Николая Островского. От удара ее отбросило на несколько метров. Но автомобилист вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшей, просто скрылся с места ДТП. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.