На подземном паркинге в Краснодаре сгорели 17 машин

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара минувшей ночью вспыхнул пожар на подземном паркинге под жилым комплексом «Грин Парк» на улице Благоева. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 00.24.
По словам местных жителей, сначала загорелась одна машина, а затем огонь перекинулся на соседние. В итоге полностью выгорело 13 автомобилей, еще четыре — оказались частично повреждены.
Общая площадь пожара составила 90 кв.метров. Тушили его более часа. В краевом МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет.
Владельцы машин в социальных сетях пишут, что пожарная сигнализация сработала не сразу. А когда она все-таки заверещала, то выехать с парковки не удалось, потому что магнитные ключи перестали работать.
Полиция организовала доследственную проверку по факту возгорания машин. Сейчас на месте работают следователи и оперативники.