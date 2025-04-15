В Уфе популярный блогер попал в массовое ДТП

«На первый взгляд, девушка как будто бы перестраивалась с правой полосы на левую. “Камазист” ехал на большой скорости и не успел среагировать. Хорошо, что девушка была без детей, она как раз их оставила в школе. Весь удар пришелся на заднюю часть машины. Раз ДТП произошло с пострадавшим, по регламенту, все участники пройдут медосвидетельствование на алкоголь и запрещенные вещества», — сообщил он.