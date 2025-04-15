В Уфе популярный блогер попал в массовое ДТП

Момент аварии запечатлел объектив видеорегистратора одной из машин. На записи видно, как бетономешалка врезалась в «Ниссан Кашкай». По словам очевидцев, грузовик также снес боковое зеркало машины блогера. В запрещенной соцсети Рустам Набиев поделился последствиями ДТП для его машины, сопроводив фотографии комментарием: «Да уж, неприятно». Отмечается, что в аварии водитель «Ниссана» получила травмы.
«На первый взгляд, девушка как будто бы перестраивалась с правой полосы на левую. “Камазист” ехал на большой скорости и не успел среагировать. Хорошо, что девушка была без детей, она как раз их оставила в школе. Весь удар пришелся на заднюю часть машины. Раз ДТП произошло с пострадавшим, по регламенту, все участники пройдут медосвидетельствование на алкоголь и запрещенные вещества», — сообщил он.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ. Сейчас они устанавливают причины и обстоятельства случившегося. «Башинформ» обратился за комментарием по поводу ДТП в пресс-службу ГАИ РБ. По предварительным данным ведомства, в 9 часов утра 15 апреля на проспекте Салавата Юлаева, в районе дома № 2а по ул. Владивостокской машины стояли на подъем на улицу М. Губайдуллина. Водитель «КамАЗа» не успел притормозить и допустил наезд на «Ниссан Кашкай», при этом задел «Порше Кайен» блогера. Девушку, водителя «Ниссан», медики осмотрели на месте ДТП, госпитализация ей не потребовалась.