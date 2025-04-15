В ростовской шахте «Садкинская» произошел обвал породы

«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты “Садкинская” утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра. Горные спасатели приступили к работам. На место выехали представители районной администрации», — написал он.