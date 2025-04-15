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В ростовской шахте «Садкинская» произошел обвал породы

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Обвал породы произошел в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области, порядка 75 работников поднялись на поверхность, еще два остались под завалом, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты “Садкинская” утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра. Горные спасатели приступили к работам. На место выехали представители районной администрации», — написал он.