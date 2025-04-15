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Пьяный житель Серова опрокинулся на электросамокате и поругался с полицией

31-летний мужчина управлял мощным самокатом без прав и без шлема.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Серове вечером 14 апреля ДТП устроил 31-летний водитель электросамоката повышенной мощности. Пьяный мужчина потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание, что привело к его госпитализации с переломом носа и ушибами.

«Проверка на трезвость показала у гражданина наличие 1,199 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Электросамокат марки Kugoo Kirin, оснащенный мощным мотором 800 Вт, эксплуатировался владельцем без водительского удостоверения и мотошлема». — рассказали в свердловской ГИБДД.

В отношении водителя составлены административные материалы за вождение без прав и в пьяном виде, за отсутствие мотошлема, а также за неповиновение законным требованиям полицейских, так как задержанный конфликтовал и пытался покинуть отдел полиции.