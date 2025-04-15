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В Приднестровье автомобиль врезался в ворота частного дома: В аварии пострадала 12-летняяч девочка — она в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля днём в Суклее Слободзейского района.

Источник: МВД Приднестровья

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля днём в Суклее Слободзейского района, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На «Мерседесе» 44-летний водитель потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлические ворота с калиткой.

В результате аварии пострадала 12-летняя девочка в салоне авто. Её госпитализировали в хирургическое отделение Республиканского центра матери и ребёнка. Сейчас юная пациентка под наблюдением врачей.

По факту ДТП проводится разбирательство.