В Приднестровье автомобиль врезался в ворота частного дома: В аварии пострадала 12-летняяч девочка — она в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля днём в Суклее Слободзейского района, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
На «Мерседесе» 44-летний водитель потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлические ворота с калиткой.
В результате аварии пострадала 12-летняя девочка в салоне авто. Её госпитализировали в хирургическое отделение Республиканского центра матери и ребёнка. Сейчас юная пациентка под наблюдением врачей.
По факту ДТП проводится разбирательство.