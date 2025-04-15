Антикоррупционная служба выявила хищение 550 млн тенге

Все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, Управление образования и саму организацию, совершившую перечисление. Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения. Одним из нововведений является внедрение механизма автоматической проверки платежных документов на достоверность персональных данных получателей денежных выплат. С 1 марта 2025 года проведена интеграция информационной системы Комитета казначейства c государственной базой данных физических лиц министерства юстиции. Теперь все выплаты педагогам — заработные платы, командировочные, премии и отпускные, автоматически проверяются на соответствие официальным данным по ИИН и ФИО. Дополнительно банки второго уровня сверяют поступившие платежи по ИИН с данными банковского счета. Это полностью исключает возможность перевода средств по фиктивным данным, когда банковский счет третьего лица указывался под именем действующего работника. Этот механизм применяют не только на организации образования, но и на другие государственные учреждения, осуществляющие платежи через систему казначейства.