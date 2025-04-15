Антикоррупционная служба выявила хищение 550 млн тенге

Они признаны виновными в хищении бюджетных средств на 550 млн тенге через их перечисление в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования. Акатов и Майрихов осуждены к семи годам, а Усипбеков — к двум годам лишения свободы. Этим же приговором бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от пяти до 10 лет.
Судебный акт в законную силу не вступил.
В Антикоре пояснили, для минимизации рисков хищения практически во всех регионах предусмотрены единые технические требования к бухгалтерским программам с системами управления рисками, которые позволяют своевременно пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и «мертвыми душами», блокировать введение фиктивных данных. Реализуется проект «Облачная бухгалтерия», предусматривающий централизацию всех систем бухучета и интеграцию с базами данных госорганов и казначейства.
Проект позволит обеспечить прозрачность планирования бюджета, а также исключит риски внесения фиктивных данных в платежный документ и другие финансовые нарушения. Сейчас акиматы ежемесячно проводят автоматическую сверку систем бухучета организаций образования с отчетами казначейства. Любые расхождения перепроверяются. Дополнительно Комитет внутреннего госаудита и его территориальные департаменты с августа 2025 года проводит камеральный контроль платежей.
Все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, Управление образования и саму организацию, совершившую перечисление. Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения. Одним из нововведений является внедрение механизма автоматической проверки платежных документов на достоверность персональных данных получателей денежных выплат. С 1 марта 2025 года проведена интеграция информационной системы Комитета казначейства c государственной базой данных физических лиц министерства юстиции. Теперь все выплаты педагогам — заработные платы, командировочные, премии и отпускные, автоматически проверяются на соответствие официальным данным по ИИН и ФИО. Дополнительно банки второго уровня сверяют поступившие платежи по ИИН с данными банковского счета. Это полностью исключает возможность перевода средств по фиктивным данным, когда банковский счет третьего лица указывался под именем действующего работника. Этот механизм применяют не только на организации образования, но и на другие государственные учреждения, осуществляющие платежи через систему казначейства.
Уже сейчас мы можем говорить о серьезных изменениях и видим эффект от принимаемых мер. Если в 2023 году хищения в этой сфере превышали 17 млрд тенге, то в 2024 году благодаря новым мерам хищения значительно минимизированы до 22 млн тенге.