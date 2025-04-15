В Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла в понедельник, 14 апреля, около 19:00 на улице Бакинской, 64/2. По предварительной информации ведомства, 64-летний водитель Renault Logan совершил наезд на 53-летнего велосипедиста. Известно, что велосипедист двигался по правой обочине в попутном направлении. Пострадавший начал перестраиваться влево, подав соответствующий сигнал рукой. Водитель Renault не успел среагировать на маневр. В результате столкновения велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. — Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Проводится проверка.