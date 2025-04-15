Мосгорсуд прекратил административное дело против Данилы Поперечного

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные картотеки.
«Отменить постановление, дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения», — сказано в картотеке.
Первоначально штраф был назначен в ноябре 2024 года. В июне того же года Министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов.
Ведомство утверждало, что блогер выступал против специальной военной операции, размещал недостоверную информацию о действиях российских властей, а также получал финансирование от иностранных организаций — в частности, из США и Ирландии.
Ранее Поперечный отреагировал на новости о его «возможной депортации» из США.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.06.2024.