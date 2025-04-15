Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд прекратил административное дело против Данилы Поперечного

Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда, согласно которому комик Данила Поперечный* должен был выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные картотеки.

«Отменить постановление, дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения», — сказано в картотеке.

Первоначально штраф был назначен в ноябре 2024 года. В июне того же года Министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов.

Ведомство утверждало, что блогер выступал против специальной военной операции, размещал недостоверную информацию о действиях российских властей, а также получал финансирование от иностранных организаций — в частности, из США и Ирландии.

Ранее Поперечный отреагировал на новости о его «возможной депортации» из США.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.06.2024.