NYT: аэропорт, где разбился Jeju Air, не выполнял рекомендации по безопасности

По данным издания, вопрос о защите самолетов от столкновений с птицами обсуждался сотрудниками аэропорта еще до авиактастрофы с Jeju Air. В ходе одного из таких заседаний говорилось, что в аэропорту недостаточно людей и машин для борьбы с птицами. Кроме того, звук из динамиков, который используется для отпугивая животных, не покрывает достаточно территории за пределами аэропорта.