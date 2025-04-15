NYT: аэропорт, где разбился Jeju Air, не выполнял рекомендации по безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Муан, где в 2024 году разбился самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air, не использовал достаточно ресурсов для защиты авиасудов от возможных столкновений с птицами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Самолет потерпел крушение 29 декабря, 179 человек погибли. В его двигателях были обнаружены птичьи перья, однако следствие пока не назвало причины крушения.
По данным издания, вопрос о защите самолетов от столкновений с птицами обсуждался сотрудниками аэропорта еще до авиактастрофы с Jeju Air. В ходе одного из таких заседаний говорилось, что в аэропорту недостаточно людей и машин для борьбы с птицами. Кроме того, звук из динамиков, который используется для отпугивая животных, не покрывает достаточно территории за пределами аэропорта.
«На эту опасность указывали десятилетиями, еще до открытия аэропорта Муан в 2007 году. Согласно оценкам экологов в 1998 и 2008 годах, вблизи аэропорта обитает множество видов птиц», — пишет газета.
По данным издания, оператор аэропорта не выполнял ни международные, ни внутренние рекомендации по обеспечению безопасности полетов.