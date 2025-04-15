Минюст хочет расширить полномочия ФСИН по применению оружия

Предлагается дополнить ч. 2 ст. 28 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». Сейчас сотрудники ФСИН могут использовать оружие в учреждениях уголовно-исполнительной системы и на прилегающих к ним территориях, в том числе для отражения нападения, при исполнении обязанностей по конвоированию, а также для пресечения побега.