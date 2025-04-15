Бывшая начальница отделения «Почты России» предстанет перед судом за мошенничество

В Абзелиловском районе Башкирии перед судом предстанет бывшая начальница местного отделения почты. Женщину, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвиняют в мошенничестве, присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, в 2021—2023 годах обвиняемая под предлогом открытия выгодных вкладов похитила у 12 граждан почти 3,5 миллиона рублей, а также присвоила более двух миллионов от продажи товаров «Почты России».
Женщина признала вину и частично возместила 1,6 миллиона рублей ущерба. Уголовное дело уже передано в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.
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