Очередная трагедия в Ташкенте: мужчина задушил зятя, защищая сестру и её детей от избиения

«Куда бы мы ни пошли — хоть в гости, хоть в кафе — он обязательно напивался, устраивал скандалы, позорил меня. Он поднимал руку не только на меня, но и на наших детей. Особенно страдал наш сын», — рассказала женщина, не сдерживая слёз.