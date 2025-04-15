Очередная трагедия в Ташкенте: мужчина задушил зятя, защищая сестру и её детей от избиения

По словам жены погибшего, в течение 15 лет её брак был кошмаром. Муж систематически избивал её и детей, превращая каждое семейное событие в унижение.
«Куда бы мы ни пошли — хоть в гости, хоть в кафе — он обязательно напивался, устраивал скандалы, позорил меня. Он поднимал руку не только на меня, но и на наших детей. Особенно страдал наш сын», — рассказала женщина, не сдерживая слёз.
В день трагедии мужчина снова вернулся домой пьяным. Он начал с привычных оскорблений, затем перешёл к рукоприкладству. На этот раз дома оказался брат жены. Он попытался остановить буйного родственника, но сдержать эмоции не удалось. Завязалась драка, в ходе которой мужчина задушил обидчика своей сестры.
Суд рассмотрел дело и, несмотря на смягчающие обстоятельства, квалифицировал действия мужчины как умышленное убийство. Он был признан виновным по статье 97 Уголовного кодекса и приговорён к 10 годам лишения свободы.
Эта история оставила множество вопросов — о домашнем насилии, о том, как долго жертвы остаются в тени, боясь заявить о происходящем, и о том, почему защитники — даже если действуют из благих намерений — в итоге сталкиваются с суровостью закона.
Это не попытка оправдать убийство. Но это — повод серьёзно задуматься: а что мы, как общество и как система, делаем, чтобы не допускать таких трагедий?