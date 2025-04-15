Бастрыкин поручил наградить спасителя мальчика из Челябинска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился наградить жителя Челябинска, который бросился на помощь 11-летнему мальчику, пострадавшему от нападения с ножом. Всё произошло вечером 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярева: по версии следствия, нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений напал на ребенка.
— Председатель СК России дал указание представить к ведомственной награде мужчину, спасшего ребенка, — сообщили в пресс-службе СК.
Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских мотивов, подозреваемый задержан. Бастрыкин также потребовал от регионального управления доложить, как идет расследование.