Бастрыкин поручил наградить спасителя мальчика из Челябинска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился наградить жителя Челябинска, который бросился на помощь 11-летнему мальчику, пострадавшему от нападения с ножом. Всё произошло вечером 14 апреля во дворе дома на улице Дегтярева: по версии следствия, нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений напал на ребенка.