Милиция остановила грузовик с двумя тоннами мяса без документов. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении сказано, что в Мстиславском районе сотрудники ГАИ остановили грузовик. В ведомстве уточнили, что водитель транспортного средства перевозил более 2000 килограммов мяса без документов.
Удалось установить, что разделанные туши, а также субпродукты крупного рогатого скота 28-летний житель Мстиславля вез в город для дальнейшей реализации в соседней стране. В милиции отметили, что перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение требований в области ветеринарной деятельности.
Тем временем ГАИ сказала, что «площадка» сдается сложнее по новым правилам экзамена на права в Беларуси.
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