Милиция остановила грузовик с двумя тоннами мяса без документов

Удалось установить, что разделанные туши, а также субпродукты крупного рогатого скота 28-летний житель Мстиславля вез в город для дальнейшей реализации в соседней стране. В милиции отметили, что перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение требований в области ветеринарной деятельности.