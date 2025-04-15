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Милиция остановила грузовик с двумя тоннами мяса без документов

В Беларуси милиция остановила грузовик с двумя тоннами мяса без документов.

Источник: Комсомольская правда

Милиция остановила грузовик с двумя тоннами мяса без документов. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В сообщении сказано, что в Мстиславском районе сотрудники ГАИ остановили грузовик. В ведомстве уточнили, что водитель транспортного средства перевозил более 2000 килограммов мяса без документов.

Удалось установить, что разделанные туши, а также субпродукты крупного рогатого скота 28-летний житель Мстиславля вез в город для дальнейшей реализации в соседней стране. В милиции отметили, что перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение требований в области ветеринарной деятельности.

Тем временем ГАИ сказала, что «площадка» сдается сложнее по новым правилам экзамена на права в Беларуси.

Ранее под Солигорском огромная собака набросилась на женщину и вцепилась в ее руку: «Московская сторожевая была без поводка и намордника».

А еще Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.