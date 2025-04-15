Машина скорой помощи попала в ДТП в центре Перми

Дорожное происшествие с участием машины скорой помощи также прокомментировали в Министерстве здравоохранения Пермского края. В пресс-службе ведомства уточнили, что во время ДТП пациента в машине скорой не было. В результате аварии на осмотр в больницу направлен один пострадавший, он находится в удовлетворительном состоянии.