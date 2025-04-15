Машина скорой помощи попала в ДТП в центре Перми

Сегодня утром, 15 апреля, машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в центре Перми. От удара легковой автомобиль снес знак и светофор. Авария произошла на перекрестке улиц Екатерининской и Попова. Подробности о случившемся дорожном происшествии рассказали в краевом МВД.
По данным полиции, автомобиль скорой помощи ехал по улице Попова со стороны улицы Луначарского. На регулируемом перекрестке с улицей Екатерининской спецтранспорт столкнулся с иномаркой «Hyundai». В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Мужчина 1985 года рождения госпитализирован в больницу.
В настоящее время по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Дорожное происшествие с участием машины скорой помощи также прокомментировали в Министерстве здравоохранения Пермского края. В пресс-службе ведомства уточнили, что во время ДТП пациента в машине скорой не было. В результате аварии на осмотр в больницу направлен один пострадавший, он находится в удовлетворительном состоянии.