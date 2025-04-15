В Приангарье выросло число смертельных отравлений детей бытовым газом из баллончиков

В 2022 году в Приангарье был принят закон, который запрещает продавать несовершеннолетним товары, содержащие углеводородный газ. После этого смертность среди детей от отравления им резко пошла на спад. Отмечалось, что в последние годы среди детей практикуется так называемый сниффинг — форма токсикомании, при которой опьяняющий эффект достигается путём вдыхания паров сжиженных углеводородных газов, как правило, из бытовых баллончиков. После принятия закона в 2022 году был зафиксирован всего один случай, когда от вдыхания паров газа скончался несовершеннолетний, в 2023 году — 2 случая, в 2024-м — 4.