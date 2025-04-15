В Приангарье выросло число смертельных отравлений детей бытовым газом из баллончиков

В документе отмечается, что несчастные случаи произошли в Усолье-Сибирском, Тайшете, Иркутском и Усольском районах. Во всех четырех случаях баллончики, содержащие углеводородный газ, находились по месту жительства или пребывания детей. Сами они их не покупали. В докладе омбудсмена описывается один из таких случаев:
В июне 2024 г. в г. Тайшете обнаружен труп несовершеннолетнего А., 2009 года рождения. Подросток на летний период приехал в гости к сестре. Предварительно пришел в гости к другу. Во дворе дома находился газовый баллон для портативных газовых приборов, из которого несовершеннолетний вдохнул газ.
В 2022 году в Приангарье был принят закон, который запрещает продавать несовершеннолетним товары, содержащие углеводородный газ. После этого смертность среди детей от отравления им резко пошла на спад. Отмечалось, что в последние годы среди детей практикуется так называемый сниффинг — форма токсикомании, при которой опьяняющий эффект достигается путём вдыхания паров сжиженных углеводородных газов, как правило, из бытовых баллончиков. После принятия закона в 2022 году был зафиксирован всего один случай, когда от вдыхания паров газа скончался несовершеннолетний, в 2023 году — 2 случая, в 2024-м — 4.
В докладе детского омбудсмена в Приангарье также отмечается, что в 2024 году трем предпринимателям выписали штрафы за продажу бытовых газовых баллончиков несовершеннолетним. В двух случаях — на 10 тысяч рублей, еще в одном — на 2 тысячи рублей.