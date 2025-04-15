Следователи не могут допросить жительницу Канска, подозреваемую в убийстве своих детей

Мотивы, которыми руководствовалась женщина, все еще не установлены. В то же время известно, что с 2019 года она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ее родственники рассказали, что около трех недель назад она стала периодически уходить из дома в неизвестном направлении, в том числе по ночам, поясняя свое отсутствие необходимостью погулять из-за усталости.