Следователи не могут допросить жительницу Канска, подозреваемую в убийстве своих детей

Пока им удалось допросить только родственников семьи, а единственная подозреваемая — мать малолетних — не может дать показания в связи с наличием психического расстройства.
По данным следствия, преступление было совершено днем 14 апреля в частном доме по улице Герцена, где 29-летняя женщина находилась с 4-летней дочерью и двумя сыновьями в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Еще один ребенок — 7-летний мальчик — был в школе, а супруг — на работе.
«В это время женщина при помощи топора совершила убийство троих детей. Происходящее увидел вернувшийся из школы сын, с которым подозреваемая затем пришла к своим родителям и сообщила о случившемся», — рассказали в СК.
Мотивы, которыми руководствовалась женщина, все еще не установлены. В то же время известно, что с 2019 года она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ее родственники рассказали, что около трех недель назад она стала периодически уходить из дома в неизвестном направлении, в том числе по ночам, поясняя свое отсутствие необходимостью погулять из-за усталости.
«Женщина задержана, однако в связи с неустойчивым психоэмоциональным состоянием производство следственных действий с ней не представляется возможным. Допросить ее мы на данный момент не можем. На вопросы следователей она отвечает не по существу, отдельными не связанными между собой фразами, в том числе на другие темы», — рассказали в СК.
В настоящее время женщина помещена в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ближайшее время ей будет назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете в связи с привлечением отца к административной ответственности за побои 7-летнего сына. При этом, как считает прокуратура, достаточных надзорных и профилактических мер должностными лицами органов и учреждений системы профилактики не принималось, вследствие чего стало возможным совершение преступления в отношении малолетних детей.
Расследование уголовных дел об убийстве матерью своих малолетних детей с особой жестокостью (пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности органов системы профилактики (ч. 3 ст. 293 УК РФ) продолжается.