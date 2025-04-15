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Угрожать детям — не норма. История из Узбекистана, которая возмутила соцсети

Vaib.uz (Узбекистан. 15 апреля). Очередной тревожный инцидент произошёл в Узбекистане: в социальных сетях распространилось видео, на котором взрослый мужчина грубо запугивает пятерых школьников и угрожает им некой расправой — якобы за то, что дети сорвали в его саду довчу (зеленый абрикос). Судя по ролику, мужчина не только угрожал, но и унижал детей, применяя грубые выражения и запугивающие формулировки.

Источник: Vaib.Uz

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение тем, как взрослый человек позволяет себе подобное поведение в отношении несовершеннолетних. Некоторые справедливо заметили: если дети и были неправы, это не даёт права взрослым переходить границы, угрожая психическому и эмоциональному состоянию ребёнка.

Однако были и те, кто не увидел в случившемся ничего страшного. «В детстве все лазили по чужим деревьям, рвали фрукты и получали подзатыльники — и ничего, все живы», — пишут пользователи. По их мнению, мужчина просто «устроил воспитательную беседу». Тем не менее, разница между воспитанием и запугиванием — огромна, особенно если речь идёт о публичном унижении детей.

На ситуацию оперативно отреагировал Офис детского омбудсмена, заявив, что инцидент в настоящий момент изучается совместно с Министерством внутренних дел.

«Подобные недопустимые действия в отношении детей являются не только проявлением психологического насилия и запугивания, но и публичным унижением их чести и достоинства. Это может нанести серьёзный вред психоэмоциональному здоровью ребёнка», — подчеркнули в заявлении офиса.

Детский омбудсмен также отметил, что за подобные действия должны быть приняты меры ответственности в установленном порядке.

Эта история — ещё одно напоминание, что воспитание не должно превращаться в агрессию. Дети учатся у взрослых — в том числе и тому, что норма, а что нет.