Угрожать детям — не норма. История из Узбекистана, которая возмутила соцсети

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение тем, как взрослый человек позволяет себе подобное поведение в отношении несовершеннолетних. Некоторые справедливо заметили: если дети и были неправы, это не даёт права взрослым переходить границы, угрожая психическому и эмоциональному состоянию ребёнка.
Однако были и те, кто не увидел в случившемся ничего страшного. «В детстве все лазили по чужим деревьям, рвали фрукты и получали подзатыльники — и ничего, все живы», — пишут пользователи. По их мнению, мужчина просто «устроил воспитательную беседу». Тем не менее, разница между воспитанием и запугиванием — огромна, особенно если речь идёт о публичном унижении детей.
На ситуацию оперативно отреагировал Офис детского омбудсмена, заявив, что инцидент в настоящий момент изучается совместно с Министерством внутренних дел.
«Подобные недопустимые действия в отношении детей являются не только проявлением психологического насилия и запугивания, но и публичным унижением их чести и достоинства. Это может нанести серьёзный вред психоэмоциональному здоровью ребёнка», — подчеркнули в заявлении офиса.
Детский омбудсмен также отметил, что за подобные действия должны быть приняты меры ответственности в установленном порядке.
Эта история — ещё одно напоминание, что воспитание не должно превращаться в агрессию. Дети учатся у взрослых — в том числе и тому, что норма, а что нет.