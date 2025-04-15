Угрожать детям — не норма. История из Узбекистана, которая возмутила соцсети

Однако были и те, кто не увидел в случившемся ничего страшного. «В детстве все лазили по чужим деревьям, рвали фрукты и получали подзатыльники — и ничего, все живы», — пишут пользователи. По их мнению, мужчина просто «устроил воспитательную беседу». Тем не менее, разница между воспитанием и запугиванием — огромна, особенно если речь идёт о публичном унижении детей.