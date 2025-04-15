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В Воронеже столкнулись «Субару» и «Шкода», пострадали мужчина и два ребенка

На улице Антонова-Овсеенко водитель «Субару» выехал на «встречку» и врезался в «Шкоду», пострадали трое, в том числе два младенца.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В понедельник, 14 апреля, в 18.40 в Воронеже у дома № 35Н на улице Антонова-Овсеенко случилась авария. 23-летний водитель «Субару Легаси» ехал со стороны Московского проспекта в направлении Бульвара Победы. Он по непонятным причинам вылетел на встречную полосу и врезался в «Шкоду-Рапид», за рулем которой была 26-летняя жительница Воронежа.

Сам предполагаемый виновник аварии не пострадал. А вот трое пассажиров «Шкоды» попали в больницы. Травмы получили двое детей, одному всего годик, другой трехлетний, и 44-летний мужчина.

Полицейские выясняют причины нарушения правил дорожного движения водителем «Субару».

Одна из машин после аварии. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.