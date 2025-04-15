В Воронеже столкнулись «Субару» и «Шкода», пострадали мужчина и два ребенка

В понедельник, 14 апреля, в 18.40 в Воронеже у дома № 35Н на улице Антонова-Овсеенко случилась авария. 23-летний водитель «Субару Легаси» ехал со стороны Московского проспекта в направлении Бульвара Победы. Он по непонятным причинам вылетел на встречную полосу и врезался в «Шкоду-Рапид», за рулем которой была 26-летняя жительница Воронежа.