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В Гомеле пьяный мужчина избил жену шваброй при малолетних детях

СК: в Гомеле пьяный муж избил шваброй свою супругу.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле пьяный мужчина избил жену шваброй при малолетних детях. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в Гомеле вечером 11 апреля 2025 года 33-летний мужчина шваброй избил супругу.

«Во время экзекуции в квартире находились трое малолетних детей», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что женщина была доставлена в больницу с переломами ребер, поврежденными легкими. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. В СК обратили внимание, что у мужчины есть судимость по наркотической статье и грабеж.

Тем временем под Солигорском огромная собака набросилась на женщину и вцепилась в ее руку: «Московская сторожевая была без поводка и намордника».

Ранее НЦЗПД сказал, можно ли выкладывать в общедомовой чат фото и видео с жильцами.

Вместе с тем Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.