В Гомеле пьяный мужчина избил жену шваброй при малолетних детях. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, в Гомеле вечером 11 апреля 2025 года 33-летний мужчина шваброй избил супругу.
«Во время экзекуции в квартире находились трое малолетних детей», — рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что женщина была доставлена в больницу с переломами ребер, поврежденными легкими. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. В СК обратили внимание, что у мужчины есть судимость по наркотической статье и грабеж.
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