В Гомеле пьяный мужчина избил жену шваброй при малолетних детях

В ведомстве добавили, что женщина была доставлена в больницу с переломами ребер, поврежденными легкими. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. В СК обратили внимание, что у мужчины есть судимость по наркотической статье и грабеж.