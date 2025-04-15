В Калининграде расследуют незаконную миграцию

Трое организаторов из стран Центральной Азии, находясь в Москве, находили иностранцев, которым было сложно получить разрешение на въезд в Российскую Федерацию. Они нанимали пятерых жителей Калининграда для оформления фиктивных приглашений. Иностранцы получали визы на основании поддельных документов с ложными сведениями о цели въезда. После прибытия в Россию мигранты не приезжали к приглашающей стороне, а направлялись в другие регионы.