В Калининграде расследуют незаконную миграцию

Трое организаторов из стран Центральной Азии, находясь в Москве, находили иностранцев, которым было сложно получить разрешение на въезд в Российскую Федерацию. Они нанимали пятерых жителей Калининграда для оформления фиктивных приглашений. Иностранцы получали визы на основании поддельных документов с ложными сведениями о цели въезда. После прибытия в Россию мигранты не приезжали к приглашающей стороне, а направлялись в другие регионы.
По данной схеме границу пересекло около 40 мигрантов. Стоимость услуг составляла от 2 до 15 тысяч рублей. Группа действовала на межрегиональном уровне, где все участники четко распределили между собой преступные роли.
Несмотря на принятые меры конспирации, преступная деятельность была выявлена. Все участники задержаны, у них изъята документация, имеющая доказательственное значение.
По материалам Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области следователь Следственного управления УМВД России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. На время следственных действий троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.
Таким образом, правоохранительным органам удалось пресечь организованную преступную схему, включающую межрегиональное взаимодействие и четкое распределение ролей между участниками.