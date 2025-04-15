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Прошла эвакуация: в Уфе в колледж поступила информация об опасном предмете

Уфимский автотранспортный колледж эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 15 апреля, в Уфе эвакуировали здание автотранспортного колледжа после получения анонимного сообщения о возможном минировании. По данным информационного агентства «Башинформ», угроза поступила на электронную почту учебного заведения.

Всех студентов и сотрудников оперативно вывели из здания. На место направили экстренные службы. По прибытии специалисты занялись проверкой помещений.

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