Прошла эвакуация: в Уфе в колледж поступила информация об опасном предмете

Сегодня утром, 15 апреля, в Уфе эвакуировали здание автотранспортного колледжа после получения анонимного сообщения о возможном минировании. По данным информационного агентства «Башинформ», угроза поступила на электронную почту учебного заведения.
Всех студентов и сотрудников оперативно вывели из здания. На место направили экстренные службы. По прибытии специалисты занялись проверкой помещений.
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