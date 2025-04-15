В Волгограде осужден организатор финансовой пирамиды, обманувший людей на 60 млн

В Волгограде завершилась громкая история о масштабном мошенничестве. Суд вынес окончательный приговор директору и учредителю кооперативов «Станичник» Виноградову. Он признан виновным в хищении более 60 миллионов рублей у 91 человека. Ему дали 5,5 лет колонии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, схема была классической финансовой пирамидой.
Виноградов привлекал вкладчиков обещаниями невероятно высоких процентов. Первым клиентам выплаты действительно производились, но деньги брались не из прибыли, а из средств новых вкладчиков. Фактически, кооператив не вел никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на увеличение капитала. Все сводилось к банальному обману.
С декабря 2016 года по май 2021 года Виноградов методично обманывал доверчивых граждан Волгограда и области, присваивая их сбережения. Когда «пирамида» рухнула, 91 человек остался без своих денег, потеряв в общей сложности более 60 миллионов рублей.
Виноградов свою вину отрицал и пытался обжаловать приговор, но Волгоградский областной суд, учитывая позицию прокуратуры, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу, и мошеннику предстоит ответить за свои деяния.