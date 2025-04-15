В Волгограде осужден организатор финансовой пирамиды, обманувший людей на 60 млн

В Волгограде завершилась громкая история о масштабном мошенничестве. Суд вынес окончательный приговор директору и учредителю кооперативов «Станичник» Виноградову. Он признан виновным в хищении более 60 миллионов рублей у 91 человека. Ему дали 5,5 лет колонии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, схема была классической финансовой пирамидой.