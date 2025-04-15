Завербованы в Молдавии. ФСБ предотвратила теракты в Самаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность двух диверсантов, находившихся на территории Самарской области. По данным ведомства, задержанные были завербованы украинскими спецслужбами в Молдавии и направлены в Россию с задачей проведения диверсий.
Завербованы за деньги и под давлением.
Согласно сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, вербовка произошла осенью 2022 года. Один из задержанных, С. Окрушко, согласился на сотрудничество с украинской разведкой в обмен на денежное вознаграждение и обещание получения украинского гражданства. Известно, что ранее он уклонялся от частичной мобилизации в России.
Вторая подозреваемая, И. Измайлова, была вынуждена пойти на сделку под давлением — ей угрожали расправой над родственниками, оставшимися на Украине.
После вербовки оба фигуранта прошли проверку на полиграфе в Кишиневе. Затем они были направлены в Самарскую область, где должны были осуществить диверсии. Среди целей называются стратегические объекты, включая нефтеперерабатывающий завод.
В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса РФ: — ст. 281 «Диверсия», — ст. 275 «Государственная измена», — ст. 222.1 «Незаконное хранение взрывчатых веществ», — ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
В ФСБ отмечают, что этот случай не единичный: ранее уже фиксировались попытки вербовки российских граждан и иностранцев на территории Молдавии. По данным ведомства, украинские спецслужбы активно используют молдавскую инфраструктуру для подготовки и переброски диверсантов в Россию.
Самарская область под прицелом диверсантов.
Регион не впервые становится целью диверсионных атак. В марте 2024 года на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. В числе версий рассматривалась диверсия.
В 2024 году сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Самарской области. По данным ведомства, его планировал гражданин России 1994 года рождения — пособник террористической организации, действующей под контролем украинских спецслужб. Злоумышленник намеревался взорвать самодельное взрывное устройство в здании пункта приёма гуманитарной помощи. При задержании он подорвал себя, получив смертельные ранения. Никто из сотрудников ФСБ и гражданского населения не пострадал.
Установлено, что фигурант в течение нескольких лет открыто дискредитировал Вооружённые силы России. В сентябре 2023 года он был завербован представителем украинской разведки. На месте жительства задержанного была обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению взрывчатки, ещё одно самодельное взрывное устройство, а также переписка с куратором, подтверждающая его причастность к террористической деятельности.
Ранее, в августе 2023 года, ФСБ также пресекла деятельность жителя Самарской области, причастного к государственной измене. Мужчина вступил в контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории региона. Полученные снимки и информацию он передавал через интернет-мессенджер.
По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела: по факту подготовки теракта — по статьям 30 и 205 УК РФ, в случае с госизменой — по статье 275 УК РФ.