Завербованы в Молдавии. ФСБ предотвратила теракты в Самаре

Установлено, что фигурант в течение нескольких лет открыто дискредитировал Вооружённые силы России. В сентябре 2023 года он был завербован представителем украинской разведки. На месте жительства задержанного была обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению взрывчатки, ещё одно самодельное взрывное устройство, а также переписка с куратором, подтверждающая его причастность к террористической деятельности.