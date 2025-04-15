Три года тюрьмы за 72 тысячи рублей получила экс-сотрудница Владивостокской таможни

Как стало известно ИА DEITA.RU, краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденной на приговор Фрунзенского районного суда Владивостока. Согласно приговору суда первой инстанции, экс-инспектор таможни признана виновной в получении взятки в значительном размере через посредника и приговорена к трем годам колонии общего режима, к штрафу в размере 1,44 млн рублей, а также ее лишили классного чина.
Суд установил, что с 2017 по 2020 год таможенница через посредника регулярно получала денежные переводы от сотрудницы одной из компаний, специализирующихся на таможенном оформлении грузов. Взамен она способствовала ускоренной процедуре выпуска деклараций. Общая сумма взяток, по версии следствия, составила 72 тысячи рублей.
В суде первой инстанции таможенница вину не признала. В апелляционной жалобе она указала на противоречия в доказательствах, путаницу в датах и местах предполагаемых преступлений, а также недостоверность показаний ключевых свидетелей. Плюс она заявила, что некоторые переводы денег якобы предназначались не ей, а третьим лицам за оказание помощи.
Однако судебная коллегия отклонила доводы защиты, указав, что показания свидетелей подтверждаются материалами дела, включая банковские документы, данные телефонных переговоров и информацию о движении средств.
В результате краевой суд лишь частично изменил приговор, уточнив юридическую норму, по которой должно производиться исчисление срока содержания под стражей. Осужденная лишена права занимать должности на госслужбе, связанные с представлением власти, сроком на два года после отбытия наказания. Также конфискована сумма полученной взятки.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.
Напомним, что летом прошлого года силовики заинтересовались замначальником Владивостокского таможенного поста, которого также подозревают в получении взяток. По версии следствия, с 2018 по 2021 год он получил от предпринимателей не менее 713 тысяч рублей за беспрепятственное оформление деклараций и покровительство. В тот период он руководил Центром электронного декларирования.