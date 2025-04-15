Три года тюрьмы за 72 тысячи рублей получила экс-сотрудница Владивостокской таможни

Напомним, что летом прошлого года силовики заинтересовались замначальником Владивостокского таможенного поста, которого также подозревают в получении взяток. По версии следствия, с 2018 по 2021 год он получил от предпринимателей не менее 713 тысяч рублей за беспрепятственное оформление деклараций и покровительство. В тот период он руководил Центром электронного декларирования.